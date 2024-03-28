США не передали России всю информацию об угрозе теракта в «Крокусе». Чего опасались американские спецслужбы?

NYT: США не передали РФ данные об угрозе теракта из-за страха раскрыть источники

Спецслужбы США не стали делиться с Россией всей известной им информацией о готовящемся теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Об этом сообщает The New York Times (NYT), ссылаясь на чиновников из европейских и американских служб безопасности.

По данным журналистов, причина в враждебных отношениях Москвы и Вашингтона, которые не позволили американским чиновникам передать соответствующую информацию из опасений, что власти РФ узнают об их источниках разведданных и методах.

NYT отмечает, что за день до того, как посольство США в Москве опубликовало публичное предупреждение о возможных нападениях экстремистов в РФ, местное отделение ЦРУ передало российским чиновникам частное предупреждение. Оно включало одну дополнительную деталь — что к этому имеет отношение «Исламское государство — Хорасан» (ИГИЛ-К, признана террористической и запрещена в России).

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В Кремле посоветовали осторожнее относиться к информации NYT

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя материал New York Times, отметил, что Кремлю ничего об этом не известно.

Но информация New York Times со ссылкой на источники — это информация, к которой надо относиться с большой осторожностью в наше время Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ

Представитель Кремля также добавил, что сейчас выдвигать какие-либо версии по делу о теракте нецелесообразно, так как на выяснение всех деталей нужно время. «Следственные действия ведутся. По мере того как будет возникать официальная информация, она будет озвучиваться нашими следственными органами и специальными службами», — подчеркнул он.

Полученные РФ от США данные о теракте не имели конкретики

До этого, 23 марта, источник в российских спецслужбах сообщал, что в РФ получили от США информацию о подготовке теракта, однако она имела общий характер и не имела конкретики. Так он прокомментировал заявление официального представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон о передаче российской стороне данных о готовящемся теракте, отметив, что информация действительно поступала.

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Уотсон заявляла, что в начале марта правительство США получило данные о готовившейся в российской столице террористической атаке, которая могли подвергнуться массовые собрания, в том числе и концерты. Этой информацией поделились как с российскими спецслужбами, так и с находящимися в РФ американцами, которых призывали к осторожности.

При этом, по данным CNN, американская сторона предупреждала именно о возможной атаке со стороны группировки «Исламское государство». По информации журналистов, такие сведения поступали еще с ноября прошлого года. Однако неизвестно, стали ли эти предупреждения основанием для публикации американским посольством в Москве предупреждения о террористической угрозе 7 марта. В посольстве США объяснили публикацию тем, что американцы не хотят гибели невинных граждан.

Глава ФСБ Александр Бортников отмечал, что вся информация, переданная США, проверялась, однако у российских спецслужб были данные, что теракт планировался в другом месте, а не на концерте «Пикника».

22 марта четверо вооруженных людей ворвались в здание «Крокус Сити Холла» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле, но были пойманы в Брянской области — они, предварительно, направлялись в сторону Украины. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия знает о том, что преступление совершено руками радикальных исламистов. Жертвами теракта, по последним данным МЧС, стали 143 человека.

На данный момент 95 человек числятся пропавшими без вести. Списки тех, кто после теракта не выходил с родными на связь, составили после обращений родственников сотрудники оперативных служб. В их число попали те, кого нет в списках жертв и пострадавших в результате нападения террористов на подмосковный концертный зал.