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13:04, 28 марта 2024Россия

В Кремле ответили на вопрос о версиях по теракту в «Крокусе»

Песков: для аргументированных версий по делу о теракте в «Крокусе» нужно время

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Для того, чтобы выдвигать версии в деле по теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл» под Москвой, нужно время. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Следственные действия ведутся, по мере того, как будет возникать официальная информация, она будет озвучиваться нашими следственными органами и специальными службами, в том числе и по тому вопросу, о котором вы сейчас упомянули», — сказал Песков.

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По его мнению, для выдвижение следствием аргументированных версий пока прошло мало времени.

2 марта четверо вооруженных людей ворвались в здание «Крокуса» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области. Жертвами теракта стали 140 человек, пострадали —360. Пропавшими без вести числятся 95 человек.

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      Анастасия Шейкина
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