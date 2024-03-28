США не передали России всю информацию об угрозе теракта в «Крокусе»

NYT: США не передали России всю информацию об угрозе теракта в «Крокусе»

Спецслужбы США не передали России всю имеющуюся информацию об угрозе теракта в «Крокус Сити Холле», поскольку боялись раскрыть свои источники. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на чиновников из европейских и американских служб безопасности.

«Враждебные отношения Москвы и Вашингтона не позволили американским чиновникам передать информацию о плане [террористов] сверх необходимой из опасений, что российские власти могут узнать об их источниках разведданных или методах», — говорится в материале.

Отмечается, что местное отделение ЦРУ передало российским чиновникам частное предупреждение, которое включало как минимум одну дополнительную деталь — заговор. Однако российские власти заявили, что информация, переданная американскими спецслужбами, носила общий характер.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен связал теракт в «Крокус Сити Холле» с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация). По его словам, трагедия в Подмосковье напоминает об угрозе, продолжающей исходить от радикальных исламистов.