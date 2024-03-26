Блинкен связал теракт в «Крокусе» с оставшейся угрозой от ИГИЛ

Блинкен: теракт в «Крокусе» напомнил, что ИГИЛ остается реальной угрозой

Госсекретарь США Энтони Блинкен вновь связал теракт в «Крокус Сити Холле» с террористической группировкой ИГИЛ (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) и заявил, что трагедия в Подмосковье напоминает об угрозе, продолжающей исходить от радикальных исламистов. Его слова приводит сайт Госдепа.

«К сожалению, нам напоминают о том, что ИГИЛ остается реальной угрозой. Несмотря на очень хорошую работу, которую мы проделали за эти годы в борьбе с этой угрозой, ужасный теракт под Москвой несколько дней назад напомнил нам о том, что ИГИЛ остается потенциально мощной силой», — заявил Блинкен.

Госсекретарь также призвал «продолжать бороться с ИГИЛ и следить за тем, чтобы оно не возродилось».

23 марта Блинкен осудил террористический акт в «Крокусе». 26 марта Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников заявил, что атаку на концертный зал «Крокус Сити Холл» готовили исламисты из ИГИЛ при содействии украинских спецслужб.