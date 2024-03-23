Госсекретарь США осудил теракт в «Крокусе»

Госсекретарь Блинкен: США решительно осуждают теракт в «Крокус Сити Холле»

США решительно осуждают теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, пишет РИА Новости.

Блинкен сказал, что Вашингтон осуждает терроризм во всех формах и проявлениях и солидарен с россиянами в связи с атакой на концертный зал.

Ранее посольство США в Москве выразило слова соболезнования в связи с терактом и заявило, что шокировано произошедшим.

Теракт в красногорском «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Неизвестные в камуфляже ворвались в здание и открыли огонь, после прозвучало несколько взрывов, и начался пожар. По последним данным, жертвами теракта стали 133 человека.