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23:42, 22 марта 2024Мир

Посольство США в Москве выразило соболезнования в связи с терактом в Подмосковье

Посольство США в Москве выразило соболезнования в связи с терактом в Подмосковье

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Посольство США в Москве выразило слова соболезнования в связи с терактом в Подмосковье и заявило о том, что шокировано произошедшим. Об этом сообщается в Telegram-канале дипломатического представительства.

«Посольство США в Москве шокировано сообщениями о террористическом акте в "Крокус Сити Холле" в Москве. Мы выражаем искренние соболезнования российскому народу в связи с гибелью людей и ранениями, полученными в результате сегодняшнего теракта», — отмечается в заявлении представительства.

8 марта посольство США в Москве сообщило своим гражданам, находящимся в России, об угрозе терактов в ближайшие 48 часов. Дипломатическое представительство призвало также избегать посещения массовых мероприятий.

Ранее в Белом доме рассказали, что США в курсе сообщений о стрельбе в Москве. Представитель администрации президента США Джо Байдена Джон Кирби назвал кадры пожара в Москве ужасающими.

Кроме того, в Вашингтоне заявили, что Киев непричастен к теракту в «Крокус Сити Холле».

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