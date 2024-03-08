«В ближайшие 48 часов». Посольство США и МИД Британии предупредили своих граждан в России об угрозе терактов

Посольство США призвало сограждан в России избегать массовых мероприятий

Посольство США в Москве предупредило своих граждан в России об угрозе терактов в ближайшие 48 часов и призвало избегать посещения массовых мероприятий.

Посольство отслеживает сообщения о том, что у экстремистов есть планы атаковать большие собрания в Москве, включая концерты, и гражданам США следует рекомендовать избегать больших собраний в ближайшие 48 часов Посольство США в России

Дипмиссия порекомендовала согражданам следить за свежими публикациями местных СМИ и быть внимательными к происходящему вокруг.

Предупреждение появилось только в англоязычной версии сайта, на русскоязычной странице такой публикации нет. Другие деталей в посольстве США в Москве не приводят.

В настоящее время при попытке перехода на указанную страницу сайта посольства открывается сообщение о технической ошибке. «Приносим извинения, на данный момент сайт испытывает технические трудности. Пожалуйста, попробуйте снова через пару минут».

С аналогичным предупреждением выступил МИД Великобритании

Аналогичное предупреждение для сограждан опубликовал МИД Великобритании. Внешеполитическое ведомство ссылается на заявление американского посольства.

Форин офис процитировал на своем сайте сообщение коллег из США и призвало британцев полностью воздержаться от поездок в Россию или рассмотреть возможность выезда из страны.

Американские дипломаты оценивают вероятность терактов как «неминуемую»

Американские дипломаты оценивают вероятность терактов в России в ближайшие 48 часов как «неминуемую» (imminent), то есть уверены в достоверности поступившей им информации.

В середине февраля 2022 года посольство США оценивало начало специальной военной операции (СВО) на Украине как «вероятно неминуемое» (could be imminent), их заявления приводила газета Politico.

11 февраля президент США Джо Байден заявил, что американцам необходимо незамедлительно покинуть Украину, поскольку в стране может обостриться ситуация.

С аналогичным утверждением выступил Госдепартамент. Там заявили о возросших рисках введения российских войск на территорию Украины.

21 февраля, за три дня до начала специальной военной операции, было принято решение об эвакуации дипломатической миссии из Киева.

В этот же день посольство Соединенных Штатов в Москве предупредило о возможных терактах, которые якобы могут произойти в России в ближайшее время.

Американцев, проживающих в России, призвали подумать о плане по выезду из страны, который бы не зависел от помощи со стороны правительства США. Гражданам также посоветовали следить за информацией в СМИ, избегать скопления людей, быть бдительными, особенно в туристических местах, а также иметь при себе документы.

Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что предупреждение американских дипломатов о возможных нападениях очень необычно. В свою очередь, сами граждане Соединенных Штатов усомнились https://lenta.ru/news/2022/02/21/fake/ в словах посольства о возможных угрозах.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом, передали ли американцы эти данные своим российским коллегам. Информация о возможных угрозах была опубликована на фоне сообщений в американских СМИ о том, что российское командование получило приказ начать «вторжение» на Украину.

Сообщение об угрозе терактов прокомментировала Маргарита Симоньян

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала сообщения посольства США и МИД Великобритании об угрозе терактов в ближайшие 48 часов.

Недорогие «партнеры»! Если у вас есть конкретная информация, ее надо передать по линии спецслужб. Надеюсь, что вы так и сделали. А если нет — то это пособничество Маргарита Симоньян главный редактор RT

Соединенные Штаты неоднократно рекомендовали своим гражданам покинуть территорию России. В конце февраля руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер призвал американцев воздержаться от поездок в Россию из-за якобы существующей угрозы задержаний.

В марте 2023 года Белый дом посоветовал всем гражданам США покинуть Россию после ареста журналиста Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича.

13 февраля 2023 года посольство США в Москве заявило, что американцам, находящимся на территории России, рекомендовано срочно покинуть страну из-за риска мобилизации. Кроме того, американская дипмиссия рекомендовала согражданам воздержаться от поездок в Россию из-за «непредсказуемых последствий» конфликта на Украине.

В 2022 году американцев советовали отказаться от посещения мероприятий в Москве 9 мая. В конце марта того же года официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс призвал американцев уезжать из России и Украины. В начале марта американский посол в Москве Джон Салливан также отмечал, что гражданам США необходимо покинуть Россию или задуматься об этом, спланировав возможный отъезд.