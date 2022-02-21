Американцы отказались верить предупреждениям посольства об угрозе в России

Американцы отказались верить выпущенным предупреждениям посольства США об угрозе в России. Свои сомнения пользователи начали оставлять под соответствующей публикацией пресс-секретаря дипмиссии Джейсона Ребхольца в Twitter.

Так, пользователь @Groovex2 поинтересовался, на основании каких данных была размещена информация о риске нападений. «Если вы знаете о готовящихся терактах, то почему не предупредили российское правительство? Это больше похоже на фейковые новости с целью накалить обстановку в России», — усомнился он.

@GeorgiaTea, в свою очередь, указал на слова, что гражданам США на территории России не следует рассчитывать на помощь Вашингтона в эвакуации. «После Афганистана в этом никто не должен сомневаться», — посетовал он.

@josedeynes обратил внимание, что Госдеп в своем заявлении ссылался на публикации в СМИ. «Я ожидал от своего правительства более точной и надежной информации», — отметил он. @Mmamg12 также допустил, что источники в СМИ стали для Госдепа источником развединформации.

В ночь на 21 февраля посольство США в России посоветовало американцам, проживающим в России, подумать о плане по выезду из страны. Кроме того, дипломаты предупредили граждан США о возможных терактах в России. «По сообщениям СМИ, возможны нападения на торговые центры, железнодорожные станции и станции метро, а также другие места массового скопления людей в крупных городах», — говорится в сообщении. В частности, по утверждениям дипломатов, происшествия возможны в Москве, Санкт-Петербурге, а также в районах «повышенной напряженности» вдоль российско-украинской границы.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на это предупреждение. Она задалась вопросом, передали ли американцы своим российским коллегам по партнерским каналам соответствующие данные. «Если нет, то как это все понимать?» — заявила она.