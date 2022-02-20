В МИД ответили на предупреждение США об угрозе возможных терактов в России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на публикацию посольством США в Москве предупреждения для американцев о возможных терактах на российской территории. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова задалась вопросом, передали ли американцы своим российским коллегам по партнерским каналам соответствующие данные. «Если нет, то как это всё понимать?» — заявила она.

Ранее посольство США в России предупредило о возможных нападениях, которые якобы могут произойти на российской территории в ближайшее время. Американские дипломаты, ссылаясь на СМИ, утверждают, что нападения возможны в торговых центрах, железнодорожных станциях, станциях метро, а также «других местах массового скопления людей». По их словам, подобное возможно в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, и в районах «повышенной напряженности» вдоль российско-украинской границы.

