Посольство США предупредило о возможных нападениях в России

Посольство США в России предупредило о возможных нападениях, которые якобы могут произойти на российской территории в ближайшее время. Сообщение опубликовано на сайте посольства.

Американские дипломаты, ссылаясь на СМИ, утверждают, что нападения возможны в торговых центрах, железнодорожных станциях, станциях метро, а также «других местах массового скопления людей». По их словам, подобное возможно в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, и в районах «повышенной напряженности» вдоль российско-украинской границы.

В этом же обращении американские послы посоветовали своим гражданам, проживающим в России, подумать о плане по выезду из страны. До этого в феврале около 20 стран рекомендовали своим гражданам покинуть территорию Украины из-за опасений военного конфликта.