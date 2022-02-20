Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Посольство США посоветовало американцам подумать о плане по выезду из России

Посольство США предупредило американцев о возможных терактах в России

Посольство США в России посоветовало американцам, проживающим в России, подумать о плане по выезду из страны. Об этом сообщается на сайте посольства.

Кроме того, дипломаты предупредили граждан США о возможных терактах в России. «По сообщениям СМИ, возможны нападения на торговые центры, железнодорожные станции и станции метро, а также другие места массового скопления людей в крупных городах», — говорится в сообщении. В частности, по утверждениям дипломатов, происшествия возможны в Москве, Санкт-Петербурге, а также в районах «повышенной напряженности» вдоль российско-украинской границы.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Разведка США заявила о приказе российским войскам «вторгнуться» на Украину
Россиян рассмешила усыпанная снегом статуя революционера в Москве
В ДНР сообщили об обстрелах ВСУ населенных пунктов запрещенными снарядами
Посольство США посоветовало американцам подумать о плане по выезду из России
В ОБСЕ заявили о применении в Донбассе запрещенных тяжелых вооружений
Депутат обвинил США в попытке вынудить Зеленского начать войну между славянами
Экс-глава департамента СБУ предрек развязывание войны на Украине странами Запада
Посол России заявил об отсутствии у Москвы планов атаковать Украину
ЛНР сообщила о массовом обстреле украинской артиллерией линии соприкосновения
Еще одна страна откроет границы для непривитых россиян
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.