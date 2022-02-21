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Экс-посол США назвал необычным предупреждение американских дипломатов в Москве

Экс-посол Макфол назвал сообщение посольства США в России о возможных нападениях необычным
Майкл Макфол

Майкл Макфол. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Экс-посол США в России Майкл Макфол назвал необычным предупреждение американских дипломатов в Москве о возможных нападениях на территории России. Об этом он написал в своем Twitter.

«Это очень необычно. Я не могу припомнить такого сообщения», — написал Макфол. Единственным исключением он назвал случай, когда возле резиденции в Спасо-Хаусе была демонстрация. Тогда американские дипломаты посоветовали людям избегать этого района.

Ранее посольство США в России предупредило о возможных нападениях, которые якобы могут произойти на российской территории в ближайшее время. В этом же обращении американские послы посоветовали своим гражданам, проживающим в России, подумать о плане по выезду из страны.

Марина Совина
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