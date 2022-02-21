Посольство США в Москве предупредило о возможных терактах в России
Посольство Соединенных Штатов в Москве предупредило о возможных терактах, которые якобы могут произойти в России в ближайшее время. Сообщение опубликовано на сайте диппредставительства.
«По сообщениям СМИ, возможны нападения на торговые центры, железнодорожные станции, станции метро, а также другие места массового скопления людей», — заявили американские дипломаты. По их словам, в зоне риска находятся крупные города, такие как Москва и Санкт-Петербург, а также районы «повышенной напряженности» вдоль границы России и Украины. Какие именно СМИ сообщили о возможных нападениях, они не уточнили.
В этом же сообщении американцев, проживающих в России, призвали подумать о плане по выезду из страны, который бы не зависел от помощи со стороны правительства США. Гражданам также посоветовали следить за информацией в СМИ, избегать скопления людей, быть бдительными, особенно в туристических местах, а также иметь при себе документы.
Необычное сообщение
Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что предупреждение американских дипломатов о возможных нападениях очень необычно. «Я не могу припомнить такого сообщения», — отметил он. Единственным исключением Макфол назвал случай, когда возле резиденции в Спасо-Хаусе была демонстрация, и послы США посоветовали людям избегать этого района.
В свою очередь, сами американцы усомнились в словах посольства о возможных угрозах. Так, один из пользователей поинтересовался, на основании каких данных была размещена данная информация. Другой юзер предположил, что источником развединформации для Госдепа стали источники в СМИ. Еще один пользователь заявил, что гражданам США на территории России не следует рассчитывать на помощь Вашингтона в эвакуации, так как это наглядно показала ситуация с Афганистаном.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова и вовсе задалась вопросом, передали ли американцы эти данные своим российским коллегам.
Соответствующие данные вы российским коллегам по партнерским каналам передавали? Если нет, то как это все понимать?
Возможное «вторжение»
Информация о возможных угрозах была опубликована на фоне сообщений в американских СМИ о том, что российское командование получило приказ начать «вторжение» на Украину. В частности, об этом заявил корреспондент американского телеканала CBS News по национальной безопасности Дэвид Мартин. По его словам, командирам на местах поставлена задача разработать конкретные маневры в своих секторах поля боя.
Близкий к российскому оборонному ведомству источник рассказал, что в Минобороны сенсационное заявление телеканала посчитали глупостью. В свою очередь, Мария Захарова напомнила, что аналогичный «план действий на поле боя» уже публиковали немецкие СМИ. Посол России в США Анатолий Антонов также в очередной раз заявил, что у Москвы никаких планов атаковать Украину нет.
Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления последние несколько месяцев. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.