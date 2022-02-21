Посольство США в Москве предупредило о возможных терактах в России

Посольство Соединенных Штатов в Москве предупредило о возможных терактах, которые якобы могут произойти в России в ближайшее время. Сообщение опубликовано на сайте диппредставительства.

«По сообщениям СМИ, возможны нападения на торговые центры, железнодорожные станции, станции метро, а также другие места массового скопления людей», — заявили американские дипломаты. По их словам, в зоне риска находятся крупные города, такие как Москва и Санкт-Петербург, а также районы «повышенной напряженности» вдоль границы России и Украины. Какие именно СМИ сообщили о возможных нападениях, они не уточнили.

В этом же сообщении американцев, проживающих в России, призвали подумать о плане по выезду из страны, который бы не зависел от помощи со стороны правительства США. Гражданам также посоветовали следить за информацией в СМИ, избегать скопления людей, быть бдительными, особенно в туристических местах, а также иметь при себе документы.

Необычное сообщение

Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что предупреждение американских дипломатов о возможных нападениях очень необычно. «Я не могу припомнить такого сообщения», — отметил он. Единственным исключением Макфол назвал случай, когда возле резиденции в Спасо-Хаусе была демонстрация, и послы США посоветовали людям избегать этого района.

В свою очередь, сами американцы усомнились в словах посольства о возможных угрозах. Так, один из пользователей поинтересовался, на основании каких данных была размещена данная информация. Другой юзер предположил, что источником развединформации для Госдепа стали источники в СМИ. Еще один пользователь заявил, что гражданам США на территории России не следует рассчитывать на помощь Вашингтона в эвакуации, так как это наглядно показала ситуация с Афганистаном.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова и вовсе задалась вопросом, передали ли американцы эти данные своим российским коллегам.

Соответствующие данные вы российским коллегам по партнерским каналам передавали? Если нет, то как это все понимать? Мария Захарова Официальный представитель МИД России

Возможное «вторжение»

Информация о возможных угрозах была опубликована на фоне сообщений в американских СМИ о том, что российское командование получило приказ начать «вторжение» на Украину. В частности, об этом заявил корреспондент американского телеканала CBS News по национальной безопасности Дэвид Мартин. По его словам, командирам на местах поставлена задача разработать конкретные маневры в своих секторах поля боя.

Близкий к российскому оборонному ведомству источник рассказал, что в Минобороны сенсационное заявление телеканала посчитали глупостью. В свою очередь, Мария Захарова напомнила, что аналогичный «план действий на поле боя» уже публиковали немецкие СМИ. Посол России в США Анатолий Антонов также в очередной раз заявил, что у Москвы никаких планов атаковать Украину нет.

Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления последние несколько месяцев. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.