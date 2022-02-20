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В России назвали глупостью сообщения о приказе войскам «вторгнуться» на Украину

РИА Новости: близкий к МО источник назвал глупостью сообщение CBS о «вторжении» на Украину

Фото: Maksim Levin / Reuters

Близкий к министерству обороны России источник назвал сообщение американского телеканала CBS о том, российское командование получило приказ начать «вторжение» на Украину, глупостью. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, новая «сенсация» телеканала о разработке планов «вторжения» России ставит президента США Джо Байдена в глупое положение.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся вторжении являются алармистскими.

20 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума. «Любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям», — предупредил он. Также Песков подчеркнул, что на таком фоне объявляемые на Западе даты о якобы вторжении России на Украине грозят плохими последствиями.

Ситуация в Донбассе обострилась в феврале. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики и Украина обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах населенных пунктов. В Киеве утверждают, что не планируют наступление в регионе.

Марина Совина
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