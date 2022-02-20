Разведка США заявила о «приказе» российской армии «вторгнуться» на Украину

У США есть разведывательные данные о том, что российское командование получило приказ начать «вторжение» на Украину. Об этом заявил корреспондент американского телеканала CBS News по национальной безопасности Дэвид Мартин.

По его словам, командирам на местах поставлена задача разработать конкретные маневры в своих секторах поля боя. «Разведка указывает, что они делают все, что сделали бы американские командиры, получив приказ действовать», — сказал репортер. При этом никаких доказательств своим словам он не привел.

Ответ России

Близкий к российскому оборонному ведомству источник рассказал, что в Минобороны сенсационное заявление телеканала посчитали глупостью. По его словам, подобное утверждение ставит в глупое положение руководство США во главе с президентом Джо Байденом, поскольку тот в начале прошлой недели утверждал, что российские войска должны «вторгнуться» на Украину 16 февраля. «Утверждал, что разведка точно подтвердила: все для этого готово. Теперь "американская разведка" установила, что почти через неделю российские командиры якобы занялись "планированием своих действий», — сказал он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, напомнила американскому телеканалу, что аналогичный «план действий на поле боя» уже публиковали немецкие СМИ. «Невнимательные какие-то», — поиронизировала она в своем Telegram-канале, намекая на материал Bild от 5 февраля, в котором рассказывается об «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства». Тогда посольство России в ФРГ назвало публикацию «странной смесью спекуляций и слухов».

Ранее посол России в США Анатолий Антонов в очередной раз заявил, что у Москвы нет никаких планов атаковать Украину.

Никакого «российского вторжения» на Украину, о чем с осени прошлого года заявляют на официальном уровне США и их союзники, нет и не планируется Анатолий Антонов посол России в США

Он напомнил, что такая позиция Москвы ясно указана в письменной реакции на ответ американской стороне по гарантиям безопасности, переданной 17 февраля.

Обострение в Донбассе

20 февраля официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) массово обстреливают из артиллерийских орудий территорию ЛНР по всей линии соприкосновения. «Как мы и предполагали, после подготовительных мероприятий противник предпринял ряд агрессивных действий в отношении Луганской народной республики. По всем направлениям линии соприкосновения противником предпринята подготовка к предполагаемым наступательным действиям, сопровождаемые активными артиллерийскими обстрелами позиций Народной милиции и населенных пунктов ЛНР как на линии боевого соприкосновения, так и в глубине», — заявил Филипоненко.

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня также заявило об обстреле крупнокалиберными снарядами, которые запрещены Минскими соглашениями.

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид подтвердила, что миссия организации зафиксировала широкое применение тяжелых вооружений в Донбассе, запрещенных Минскими соглашениями. По ее словам, применение данного вида вооружений привело к росту сообщений об ущербе и пострадавших. Генсек также призвала стороны конфликта вывести тяжелое вооружение из зоны безопасности, соблюдать режим прекращения огня и защищать мирных жителей.

Угроза «вторжения»

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

20 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума. «Любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям», — предупредил он. Также Песков подчеркнул, что на таком фоне объявляемые на Западе даты о якобы «вторжении» России на Украине грозят плохими последствиями.