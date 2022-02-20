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В ОБСЕ заявили о применении в Донбассе запрещенных тяжелых вооружений

Генсек ОБСЕ: зафиксировали широкое применение в Донбассе запрещенных тяжелых вооружений
Хельга Шмид

Хельга Шмид. Фото: Pool / Reuters

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид заявила, что миссия организации зафиксировала широкое применение тяжелых вооружений в Донбассе, запрещенных Минскими соглашениями. Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте.

По ее словам, применение данного вида вооружений привело к росту сообщений об ущербе и пострадавших. Генсек также призвала стороны конфликта вывести тяжелое вооружение из зоны безопасности, соблюдать режим прекращения огня и защищать мирных жителей.

Ранее Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело после обстрела Ростовской области со стороны Украины. Отмечается, что следствие установило новые факты попадания снарядов на российскую территорию. Так, 19 февраля около 05:00 по московскому времени неизвестные обстреляли приграничную территорию Тарасовского района Ростовской области со стороны Украины, используя реактивную систему залпового огня.

Марина Совина
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