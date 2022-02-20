СК возбудил дело после обстрела Ростовской области со стороны Украины

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело после обстрела Ростовской области со стороны Украины. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что следствие установило новые факты попадания снарядов на российскую территорию. Так, 19 февраля около 05:00 по московскому времени неизвестные обстреляли приграничную территорию Тарасовского района Ростовской области со стороны Украины, используя реактивную систему залпового огня.

В результате были выпущены как минимум два реактивных снаряда. Они не достигли территорий населенных пунктов, упав на расстоянии около 300 метров от станицы Митякинская, и не сдетонировали. Жертв среди гражданского населения нет.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство общеопасным способом»).

19 февраля сотрудники пограничного управления ФСБ России по Ростовской области зафиксировали попадание боеприпасов на территорию России. Президент Украины Владимир Зеленский оценил эти сообщения как провокацию.