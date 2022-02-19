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Зеленский увидел провокацию во взрывах снарядов в Ростовской области

Зеленский назвал провокацией сообщения о взрыве снарядов в Ростовской области

Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский увидел провокации в сообщениях о взрывах снарядов в Ростовской области, которая находится рядом с границей Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«То, что вчера показали, какие-то снаряды, что они прилетели с нашей стороны, а потом показали, что якобы что-то долетело в Ростовскую область. Это все провокация, это все чистая ложь, нет никаких погибших людей и раненых», — заявил украинский лидер.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не обстреливали территорию России.

Ранее стало известно о том, что с украинской территории в жилой дом на хуторе в Ростовской области прилетел боевой снаряд. Обошлось без пострадавших, у дома повреждена крыша. Чуть ранее в Тарасовском районе Ростовской области разорвался еще один снаряд. Предположительно, это был зажигательный боеприпас от ракетной системы залпового огня «Град».

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Варвара Кошечкина
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