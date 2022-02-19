На Украине прокомментировали падение снарядов на территорию России

Вооруженные силы Украины не обстреливали территорию России, утверждает глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Сообщения о падении снарядов в Ростовской области он прокомментировал в Twitter-аккаунте.

«Мы решительно опровергаем все обвинения в якобы попадании украинских снарядов на территорию России. Украина не производила подобных обстрелов», — пояснил министр.

Также Кулеба призвал провести «беспристрастное международное расследование инцидентов, о которых сообщают российские СМИ».

Ранее стало известно о том, что с украинской территории в жилой дом на хуторе в Ростовской области прилетел боевой снаряд. Обошлось без пострадавших, у дома повреждена крыша. Чуть ранее в Тарасовском районе Ростовской области разорвался еще один снаряд. Предположительно, это был зажигательный боеприпас от ракетной системы залпового огня «Град».