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Снаряд попал в жилой дом в Ростовской области

Снаряд с украинской стороны попал в жилой дом в Ростовской области, никто не пострадал

Фото: Shutterstock

На хуторе в Митякинском сельском поселении в Ростовской области, который находится рядом с границей Украины, жилой дом пострадал от снаряда. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, попавший в дом снаряд, предположительно, прилетевший со стороны Украины, повредил крышу. Уточняется, что обошлось без пострадавших. Это третий взрыв за день в Ростовской области, о котором стало известно.

Ранее в Тарасовском районе Ростовской области разорвался еще один снаряд. По данным источника, предположительно, разорвался зажигательный боеприпас от ракетной системы залпового огня «Град».

Утром 19 февраля примерно в 4:00 по московскому времени в том же районе Ростовской области произошел первый взрыв. Снаряд разорвался вблизи станицы Митякинской в Тарасовском районе, в 300 метрах от одного из домов, рассказали местные жители правоохранителям.

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Варвара Кошечкина
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