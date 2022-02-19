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В Ростовской области разорвался еще один снаряд

В Тарасовском районе Ростовской области разорвался второй за день снаряд

Фото: Shutterstock

В Тарасовском районе Ростовской области разорвался еще один снаряд. Это уже второй снаряд за день. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника, предположительно, разорвался боеприпас от системы «Град».

О разрыве первого снаряда в Ростовской области у границы с Украиной стало известно утром 19 февраля. Снаряд разорвался вблизи станицы Митякинской в Тарасовском районе, в 300 метрах от одного из домов, как рассказали местные жители правоохранителям.

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил следователям Главного следственного управления (ГСУ) СК возбудить уголовное дело по факту попадания украинского снаряда на территорию Ростовской области.

В СК заявили, что снаряд, выпущенный с территории Украины, разорвался на расстоянии около километра от границы с республикой.

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Варвара Кошечкина
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