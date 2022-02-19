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Стало известно о разрыве снаряда в Ростовской области у границы с Украиной

ТАСС: в Ростовской области в километре от границы разорвался снаряд, пострадавших нет

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

На территории Ростовской области в километре от границы России с Украиной разорвался снаряд, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как стало известно агентству, взрыв произошел утром 19 февраля примерно в 4:00 по московскому времени. Снаряд разорвался вблизи станицы Митякинской в Тарасовском районе, в 300 метрах от одного из домов, рассказали местные жители правоохранителям.

На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств. Пострадавших и разрушений в результате разрыва снаряда нет.

Утром 19 февраля сообщалось, что украинские силовики вновь обстреляли самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР) из артиллерии и минометов. Отмечалось, что по территории республики выпущено 38 мин калибром 120 миллиметров и 27 снарядов калибром 122 миллиметра.

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Антон Похиляк
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