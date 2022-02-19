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В ДНР вновь сообщили об обстрелах

Представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле 38 минами калибром 120 мм и 27 снарядами

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Украинские силовики утром в субботу, 19 февраля, вновь обстреляли самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР) из артиллерии и минометов. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), передает РИА Новости.

Отмечается, что по территории республики выпущено 38 мин калибром 120 миллиметров и 27 снарядов калибром 122 миллиметра.

В направлении села Красный Октябрь выпущено 15 снарядов, еще 12 снарядов — в направлении села Староласпа. 18 мин выпущено в направлении города Докучаевск, 12 — в направлении села Безыменное. Восемь мин силовики выпустили в направлении села Веселое.

Украинские силовики ВСУ за сутки 18 февраля 31 раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), сообщили представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обострение ситуации в Донбассе произошло 17 февраля. Обе стороны обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов. Украинские власти отвергают планы по наступлению в Донбассе, заявляя о приверженности дипломатическому урегулированию.

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Марина Совина
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