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Украинские силовики за сутки 31 раз обстреляли территорию ЛНР

Представители ЛНР в СЦКК заявили, что ВСУ за сутки 31 раз обстреляли территорию республики

Фото: Carlos Barria / Reuters

Украинские силовики ВСУ за сутки 18 февраля 31 раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики. Об этом сообщили представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 31 нарушение режима прекращения огня», — сообщили представители республики.

По их данным, боевики ВСУ применили артиллерийские орудия калибром 122 миллиметра, крупнокалиберные минометы и гранатометы различных типов.

Обострение ситуации в Донбассе произошло 17 февраля. Стороны обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов. На Украине отвергают планы по наступлению в Донбассе, заявляя о приверженности дипломатическому урегулированию.

Марина Совина
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