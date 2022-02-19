Бастрыкин поручил возбудить дело из-за снаряда в Ростовской области
Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил следователям Главного следственного управления (ГСУ) СК возбудить уголовное дело по факту попадания украинского снаряда на территорию Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В СК заявили, что снаряд, выпущенный с территории Украины, разорвался на расстоянии около километра от границы с республикой.
Там также отметили, что глава ведомства поручил провести «тщательное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего».
О взрыве украинского снаряда в Ростовской области стало известно утром 19 февраля. По словам местных жителей, мина разорвалась вблизи станицы Митякинской в Тарасовском районе, в 300 метрах от одного из домов.
До этого сообщалось, что украинские силовики вновь обстреляли самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР) из артиллерии и минометов. Отмечалось, что по территории ДНР были выпущены 38 снарядов калибром 120 миллиметров и 27 мин калибром 122 миллиметра.