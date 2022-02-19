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ФСБ подтвердила попадание снарядов на территорию России

В ФСБ подтвердили попадание двух снарядов на территорию Ростовской области

Фото: Shutterstock

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Ростовской области зафиксировали попадание боеприпасов на территорию России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Один из снарядов взорвался в 2 километрах от российско-украинской границы на окраине станицы Митякинская Тарасовкого района. Другой снаряд разрушил хозяйственную постройку на территории частного домовладения в хуторе Маноцкий Тарасовкого района», — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно о том, что с украинской территории в жилой дом на хуторе в Ростовской области прилетел боевой снаряд. Обошлось без пострадавших, у дома повреждена крыша. Чуть ранее в Тарасовском районе Ростовской области разорвался еще один снаряд. Взрыв произошел утром 19 февраля примерно в 4:00 по московскому времени. Снаряд разорвался в 300 метрах от одного из домов, рассказали местные жители правоохранителям.

Президент Украины Владимир Зеленский увидел провокации в сообщениях о взрывах снарядов в Ростовской области, которая находится рядом с границей Украины.

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Варвара Кошечкина
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