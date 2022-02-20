ЛНР сообщила о массовом обстреле украинской артиллерией линии соприкосновения

Вооруженные силу Украины (ВСУ) массово обстреливают из артиллерийских орудий территорию ЛНР по всей линии соприкосновения. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной республики, передает РИА Новости.

По его заявлению, украинские военные после подготовительных мероприятий «предприняли ряд агрессивных действий» и, предположительно, готовятся к наступлению.

Ранее в ЛНР сообщили, что 20 февраля при атаке украинских военных погибли два мирных жителя. Также были разрушены пять жилых домов. Председатель Следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело по этому факту.

Врио главы МЧС России Александр Чуприян сообщил, что к вечеру 20 февраля на территорию РФ прибыли более 53 тысяч эвакуированных жителей Донбасса. Они были вывезены с территорий ДНР и ЛНР на 142 автобусах в 101 пункт временного размещения в Ростовской области.