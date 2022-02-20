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Названо число эвакуированных в Россию жителей Донбасса

Врио главы МЧС России сообщил о 53 тысячах беженцев из Донбасса, пересекших границу России

Фото: Денис Григорюк / Коммерсантъ

Более 53 тысяч жителей Донбасса эвакуированы на территорию РФ к вечеру 20 февраля. Такое число назвал ТАСС врио главы МЧС России Александр Чуприян.

Он сообщил, что эти беженцы пересекли границу по состоянию на 19:00 по московскому времени. Они были вывезены из Донбасса на 142 автобусах в 101 пункт временного размещения в Ростовской области.

По словам врио главы МЧС, за медицинской помощью обратились 419 человек, из них 74 ребенка. Также для эвакуированных организована психологическая помощь. По словам Чуприяна, психологи МЧС помогли 500 беженцам. «В целом состояние людей улучшается. Психологи утверждают, что у них появилась уверенность, радость общения», — добавил он.

Чуприян отметил, что 20 февраля из Ростовской области в другие регионы уже уехали шесть поездов с беженцами, и еще 15 составов отправятся 21 февраля.

Ранее сообщалось, что школы Ростовской области готовы организовать учебу для всех детей, которые были эвакуированы из Донбасса.

Массовая эвакуация жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик была начата 18 февраля на фоне обострения ситуации на Донбассе.

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Антон Похиляк
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