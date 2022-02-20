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Детей с Донбасса распределят по школам Ростовской области

Правительство Ростовской области распределит детей из ДНР и ЛНР по школам региона

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Школы Ростовской области готовы организовать учебу для всех детей, которые были эвакуированы из ДНР и ЛНР. Об этом со ссылкой на правительство региона сообщила телекомпания «Дон-ТР».

Школьников с Донбасса распределят по классам по их возрасту. В правительстве Ростовской области отметили, что для обеспечения надлежащего образовательного процесса есть все необходимое, в том числе и свободный педагогический состав.

Ранее врио главы МЧС России Александр Чуприян заявил, что на территорию Ростовской области прибыли более 40 тысяч жителей Донбасса. Он добавил, что готовность принять у себя беженцев с Донбасса выразили 26 регионов России. По его словам, компания РЖД сможет предоставить составы для перевозки беженцев из Ростовской области в другие субъекты России.

Эвакуация жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в Россию была объявлена 18 февраля. Это решение было принято из-за обострения конфликта на линии соприкосновения в Донбассе

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Дмитрий Сотак
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