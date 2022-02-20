Названо число прибывших в Россию из Донбасса беженцев

Более 40 тысяч жителей Донбасса прибыли на территорию Ростовской области. Такое число беженцев назвал врио главы МЧС России Александр Чуприян, передает ТАСС.

МЧС пообещало вести эвакуацию беженцев из непризнанных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) круглосуточно.

19 февраля Чуприян сообщил, что первый поезд с беженцами из с ЛНР и ДНР отправился в Воронежскую область из Ростовской.

Готовность принять у себя беженцев с Донбасса выразили 26 регионов России, заявил Чуприян. По его словам, компания РЖД сообщила о готовности предоставить составы для перевозки беженцев из Ростовской области в другие субъекты России. Врио главы МЧС отметил, что сейчас идет проработка этой логистики.