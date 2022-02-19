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МЧС России пообещало круглосуточно эвакуировать беженцев из Донбасса

МЧС России будет вести эвакуацию беженцев из ДНР и ЛНР круглосуточно

Фото: EMERCOM of Russia/ Globallookpress.com

МЧС России пообещало вести эвакуацию беженцев из непризнанных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) круглосуточно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Решение о круглосуточной эвакуации из Донбасса было принято по итогам совещания рабочей группы под председательством врио главы МЧС Александра Чуприяна.

«Эвакуация будет проводиться в круглосуточном режиме в соответствии с намеченными оперативными планами», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее стало известно, что беженцы из Донбасса, которые прибывают на территорию России, начали получать выплаты в 10 тысяч рублей. Материальную поддержку прибывающим беженцам пообещал президент России Владимир Путин. Он поручил правительству оперативно выплатить по десять тысяч рублей каждому беженцу из Донбасса, который прибыл в Ростовскую область.

Готовность принять у себя беженцев с Донбасса выразили 26 регионов России, заявил Чуприян. По его словам, компания РЖД сообщила о готовности предоставить составы для перевозки беженцев из Ростовской области в другие субъекты России. Врио главы МЧС отметил, что сейчас идет проработка этой логистики.

Марина Совина
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