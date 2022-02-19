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Чуприян назвал число готовых принять беженцев с Донбасса регионов России

Врио главы МЧС Чуприян заявил, что беженцев с Донбасса готовы принять 26 регионов России
Александр Чуприян

Александр Чуприян. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Готовность принять у себя беженцев с Донбасса выразили 26 регионов России. С таким заявлением выступил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян, передает РИА Новости.

По словам врио министра МЧС, компания РЖД сообщила о готовности предоставить составы для перевозки беженцев из Ростовской области в другие субъекты России. Чуприян отметил, что сейчас идет проработка этой логистики.

Ранее о готовности разметить у себя беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) заявили в Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Орловской, Белгородской, Московской и Брянской областях. В общей сложности там смогут принять более 28,9 тысячи человек.

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Николай Чигасов
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