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Еще семь регионов России оказались готовы принять беженцев из Донбасса

Замглавы МЧС Яцуценко заявил о готовности еще семи регионов принять беженцев из Донбасса

Фото: Николай Тришин / ТАСС

Еще семь регионов России готовы принять беженцев из Донбасса, заявил замглавы МЧС России Виктор Яцуценко. Об этом сообщает ТАСС.

О готовности принять приехавших из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) сказали в Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Орловской, Белгородской, Московской и Брянской областях. В общей сложности там смогут принять более 28,9 тысячи человек.

Виктор Яцуценко отметил, что при необходимости беженцев смогут отправить в эти регионы поездами.

Сейчас беженцы прибывают из Донбасса в Ростовскую область. По поручению президента России Владимира Путина в регион отправилась рабочая группа МЧС во главе с врио министра Александром Чуприяном. В области ввели режим чрезвычайной ситуации.

Массовая эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию началась 18 февраля. Это решение было принято из-за обострения конфликта на линии соприкосновения в Донбассе. Самопровозглашенные республики и Вооруженные силы Украины обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах.

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Дамир Матюхин
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