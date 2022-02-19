Еще семь регионов России оказались готовы принять беженцев из Донбасса

Еще семь регионов России готовы принять беженцев из Донбасса, заявил замглавы МЧС России Виктор Яцуценко. Об этом сообщает ТАСС.

О готовности принять приехавших из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) сказали в Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Орловской, Белгородской, Московской и Брянской областях. В общей сложности там смогут принять более 28,9 тысячи человек.

Виктор Яцуценко отметил, что при необходимости беженцев смогут отправить в эти регионы поездами.

Сейчас беженцы прибывают из Донбасса в Ростовскую область. По поручению президента России Владимира Путина в регион отправилась рабочая группа МЧС во главе с врио министра Александром Чуприяном. В области ввели режим чрезвычайной ситуации.

Массовая эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию началась 18 февраля. Это решение было принято из-за обострения конфликта на линии соприкосновения в Донбассе. Самопровозглашенные республики и Вооруженные силы Украины обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах.