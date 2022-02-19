В Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за беженцев

В Ростовской области вводится режим чрезвычайной ситуации из-за роста числа беженцев из Донбасса. Об этом на оперативном совещании с врио главы МЧС Александром Чуприяном сообщил губернатор региона Василий Голубев, его цитирует ТАСС.

Ранее в российском регионе ввели режим повышенной готовности для работы по приему эвакуированных жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«Учитывая тенденции к росту количества прибывающих граждан, мы считаем целесообразным ввести режим чрезвычайной ситуации с 10:00 19 февраля», — сказал Голубев.

Такое решение поддержал и назвал правильным врио главы МЧС Александр Чуприян.

В пятницу, 18 февраля, по поручению президента России Владимира Путина в Ростовскую область для организации приема граждан ДНР и ЛНР была направлена рабочая группа МЧС во главе с врио министра Александром Чуприяном. Также в регион отправилась глава Роспотребнадзора Анна Попова и специалисты Минздрава.

Массовая эвакуация граждан самопровозглашенных республик в Россию началась из-за обострения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Обе стороны обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов.