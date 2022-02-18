В Ростовской области ввели режим повышенной готовности

На территории Ростовской области ввели режим повышенной готовности для работы по приему эвакуированных жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя правительства региона.

Отмечается, что в правительстве Ростовской области состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Для организации работы по приему эвакуированных жителей ДНР и ЛНР при правительстве российского региона был создан оперативный штаб.

18 февраля глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин объявил о массовой эвакуации населения ДНР в Россию. Он уточнил, что в первую очередь вывозить будут женщин, детей и людей пожилого возраста. Пушилин также рассказал о договоренности с российским руководством, согласно которой эвакуированные граждане будут размещены в Ростовской области.

