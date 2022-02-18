Глава ДНР объявил о массовой эвакуации населения в Россию

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. Об этом в пятницу, 18 февраля, объявил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, в первую очередь эвакуированы будут женщины, дети и люди пожилого возраста. Руководитель ДНР также рассказал о договоренности с российским руководством, согласно которой вывезенные граждане будут размещены в Ростовской области.

«Убедительная просьба прислушаться и принять правильное решение. Временный выезд сохранит жизнь и здоровье вам и вашим близким», — подчеркнул он и добавил, что на пунктах пропуска уже созданы все условия для быстрого выезда.

Пушилин попросил жителей ДНР сохранять выдержку и спокойствие. «Все вместе мы выстоим и победим», — заключил он.

В том же обращении глава республики заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст военным приказ перейти к наступлению в Донбассе. По его словам, украинский лидер реализует план вторжения на территорию ДНР и самопровозглашенной Луганской народной республики.

Обстановка в Донбассе обострилась накануне в четверг, 17 февраля. Киев и непризнанные республики обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов.

