Глава ДНР заявил о подготовке Зеленским наступления в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст военным приказ перейти к наступлению в Донбассе. Об этом заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, его видеообращение опубликовано в Telegram-канале военного корреспондента Андрея Руденко.

По словам главы ДНР, украинский лидер реализует план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. «Вооруженные силы ДНР, имея опыт ведения военных действий, находятся в постоянной боевой готовности. Полностью готовы защитить гражданское население и инфраструктуру», — отметил он.

Пушилин также заявил, что с сегодняшнего дня организован массовый централизованный выезд населения в Россию. В первую очередь эвакуированы будут женщины, дети и люди пожилого возраста.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил об отсутствии у Украины планов наступления в Донбассе. По словам Залужного, ВСУ неукоснительно соблюдают Минские договоренности и нормы международного гуманитарного права, а также «не планируют никаких наступательных операций или обстрелов мирных жителей».

Обострение на многих участках линии соприкосновения произошло 17 февраля. ВСУ и Донбасс обвинили друг друга в эскалации военного конфликта.