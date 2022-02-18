Рабочая группа МЧС России направлена в Ростовскую область

Рабочая группа МЧС во главе с врио министра Александром Чуприяном направлена в Ростовскую область для организации приема граждан самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщает МЧС России в Telegram-канале.

Также в регион вылетели глава Роспотребнадзора Анна Попова и специалисты Минздрава.

«По поручению президента РФ Владимира Путина рабочая группа МЧС России во главе с врио министра Александром Чуприяном направлена в Ростовскую область для организации приема граждан Донецкой и Луганской республик», — говорится в сообщении.

Специалисты МЧС уже провели предварительную оценку ситуации. Также в тексте сказано, что Чуприян поставил задачу обеспечить все имеющиеся пункты пропуска местами обогрева и необходимой медпомощью.

В настоящее время границу Ростовской области уже пересекли более 80 автобусов, в первую очередь эвакуировали детей.

Ранее первые автобусы с беженцами из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) прибыли в Ростовскую область.

18 февраля глава самопровозглашенной Донецкой республики (ДНР) Денис Пушилин объявил о массовой эвакуации населения ДНР в Россию. Он уточнил, что в первую очередь вывозить будут женщин, детей и людей пожилого возраста. Пушилин также рассказал о договоренности с российским руководством, согласно которой эвакуированные граждане будут размещены в Ростовской области.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. Обе стороны обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов.