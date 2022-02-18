Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Первые автобусы с беженцами из Донбасса прибыли в Ростовскую область

Первые автобусы с беженцами из Донецкой и Луганской республик прибыли в Ростовскую область

Фото: ТАСС / Telegram

Первые автобусы с беженцами из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) прибыли в Ростовскую область. Об этом сообщает ТАСС.

По словам корреспондента агентства, автобус с желтыми номерами, в котором находятся эвакуированные жители Донбасса, пересек пункт пропуска Матвеев Курган, его сопровождает машина с мигалками.

По информации РИА Новости, беженцев доставили в детский лагерь «Звезда». Ожидается, что всего туда прибудут до 400 человек.

Об эвакуации населения ДНР и ЛНР на территорию Ростовской области России власти самопровозглашенных республик объявили 18 февраля. Они сослались на информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время якобы отдаст приказ военным перейти к наступлению на территорию Донбасса.

Обострение ситуации в Донбассе произошло 17 февраля. Обе стороны обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов. Украинские власти отвергают планы по наступлению в Донбассе, заявляя о приверженности дипломатическому урегулированию.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Первые автобусы с беженцами из Донбасса прибыли в Ростовскую область
«Единая Россия» направит молодежный актив для помощи эвакуированным из ДНР и ЛНР
Еще один российский регион захотел помочь эвакуированным из ДНР и ЛНР
Москвичи определили «вкус» одной из центральных улиц столицы
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту взрыва в Донецке
Власти США испугались поездки Зеленского в Мюнхен
Крым оказался готов принять один миллион беженцев из Донбасса
Легкоатлетка Клишина сообщила о беременности снимком в купальнике
Названо единственное решение украинского кризиса
В ДНР назвали условие для участия во встрече контактной группы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.