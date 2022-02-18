Первые автобусы с беженцами из Донбасса прибыли в Ростовскую область

Первые автобусы с беженцами из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) прибыли в Ростовскую область. Об этом сообщает ТАСС.

По словам корреспондента агентства, автобус с желтыми номерами, в котором находятся эвакуированные жители Донбасса, пересек пункт пропуска Матвеев Курган, его сопровождает машина с мигалками.

По информации РИА Новости, беженцев доставили в детский лагерь «Звезда». Ожидается, что всего туда прибудут до 400 человек.

Об эвакуации населения ДНР и ЛНР на территорию Ростовской области России власти самопровозглашенных республик объявили 18 февраля. Они сослались на информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время якобы отдаст приказ военным перейти к наступлению на территорию Донбасса.

Обострение ситуации в Донбассе произошло 17 февраля. Обе стороны обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов. Украинские власти отвергают планы по наступлению в Донбассе, заявляя о приверженности дипломатическому урегулированию.