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Украина и республики Донбасса обвинили друг друга в эскалации конфликта

ВСУ и власти ДНР и ЛНР обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

В четверг, 17 февраля, власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и Вооруженные силы Украины (ВСУ) обвинили друг друга в обстрелах и эскалации конфликта в Донбассе.

Заявления ДНР и ЛНР

Как следует из заявлений Народной милиции (НМ) ЛНР, Киев попытался обострить ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе. По данным ведомства, утром ВСУ открыли огонь по пяти населенным пунктам ЛНР — поселку Золотое-5, Сокольники, Веселенькое, Нижнее Лозовое и поселку городского типа Донецкий.

В ДНР также заявили, что с начала суток украинские военные несколько раз нарушили режим прекращения огня. В Народной милиции республики уточнили, что ВСУ вели обстрелы из гранатометов и стрелкового оружия в направлении сел Коминтерново, Октябрь, Петровское и Новоласпа. Позднее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) также сообщили о минометном обстреле окраин городов Горловка и Донецк.

В Народной милиции ДНР подчеркнули, что с целью защиты гражданского населения были вынуждены открыть ответный огонь по позициям украинских силовиков.

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Заявления украинской стороны

В свою очередь в штабе Операции Объединенных сил (ООС) обвинили противника в обстрелах в направлении ряда населенных пунктов в Донбассе. Там отметили, что в результате был ранен один украинский военнослужащий и два гражданских лица.

Украинская сторона также сообщила о попадании снаряда, выпущенного с территории непризнанных республик, в здание детского сада в Станице Луганской. По предварительным данным штаба ООС, в результате случившегося трое гражданских лиц получили контузии, а половина населенного пункта осталась без электричества.

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Реакция местных жителей

В беседе с «Лентой.ру» один из бойцов НМ ЛНР заявил, что считает провокацией со стороны Киева сообщения о попадании под обстрел того или иного пункта на подконтрольной Украине территории. С ним оказались солидарны и местные журналисты, освещающие события на линии соприкосновения. Они подчеркнули, что украинские СМИ в тесной кооперации с военнослужащими регулярно создают подобные фейки.

Журналист Владислав Угольный также отметил, что не считает уместным говорить в данный момент о серьезной эскалации в регионе.

После некоторого затишья и на фоне возможной войны эти обстрелы кажутся предвестниками обострения — но не факт. Это значит только то, что прифронтовые районы опять находятся под огнем и страдают живущие там люди. Глобально пока ничего не изменилось

журналист Владислав Угольный
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Георгий Нестеров
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