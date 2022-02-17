Столтенберг обвинил Россию в попытках создать предлог для вторжения на Украину

Россия пытается создать предлог для вторжения на Украину. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос об обстрелах в Донбассе, сообщает ТАСС.

Он также отметил, что пропаганда альянса о подготовке вторжения России на Украину нацелена на то, чтобы предотвратить это.

Ранее власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и Вооруженные силы Украины (ВСУ) обвинили друг друга в обстрелах и эскалации конфликта в Донбассе.

В беседе с «Лентой.ру» один из бойцов НМ ЛНР заявил, что считает провокацией со стороны Киева сообщения о попадании под обстрел того или иного пункта на подконтрольной Украине территории. С ним оказались солидарны и местные журналисты, освещающие события на линии соприкосновения.

Сообщения о «планах России по вторжению на Украину» появились в американских СМИ осенью 2021 года. Их быстро подхватили американские и украинские политики. На фоне этих заявлений Киеву удалось добиться новых поставок вооружений из стран НАТО. В Москве опровергают сообщения об агрессивных планах в отношении Украины.