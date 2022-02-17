Военные ДНР открыли ответный огонь по позициям украинских силовиков

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщила, что открыла ответный огонь по позициям украинских силовиков. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба ведомства.

В ДНР заявили, что с начала суток Вооруженные силы Украины (ВСУ) четыре раза нарушили режим прекращения огня. По данным ведомства, украинские военные вели обстрелы из гранатометов и стрелкового оружия в направлении сел Коминтерново и Октябрь. Также обстрелу подверглись села Петровское и Новоласпа.

«С целью защиты гражданского населения наши защитники были вынуждены открыть ответный огонь для подавления огневых средств противника», — заявили в Народной милиции ДНР.

Информация о пострадавших мирных жителях и разрушенных объектах инфраструктуры уточняется. В ведомстве призвали международных наблюдателей зафиксировать факты нарушения режима прекращения огня.

Ранее Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявила об обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. По данным ведомства, утром 17 февраля ВСУ открыли огонь по пяти населенным пунктам ЛНР.