В ЛНР сообщили о попытках Киева обострить ситуацию в Донбассе

На линии соприкосновения в Донбассе существенно обострилась обстановка, Киев пытается добиться эскалации конфликта, заявил начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Ян Лещенко. Его заявление опубликовал Telegram-канал ведомства.

По словам Лещенко, украинские силовики предпринимают попытки эскалации напряжения по прямому указанию киевского военно-политического руководства.

В Народной милиции сообщают, что утром 17 февраля Вооруженные силы Украины открыли огонь по пяти населенным пунктам, расположенным на территории самопровозглашенной республики.