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В ЛНР сообщили о попытках Киева обострить ситуацию в Донбассе

Народная милиция ЛНР заявила об обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

На линии соприкосновения в Донбассе существенно обострилась обстановка, Киев пытается добиться эскалации конфликта, заявил начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Ян Лещенко. Его заявление опубликовал Telegram-канал ведомства.

По словам Лещенко, украинские силовики предпринимают попытки эскалации напряжения по прямому указанию киевского военно-политического руководства.

В Народной милиции сообщают, что утром 17 февраля Вооруженные силы Украины открыли огонь по пяти населенным пунктам, расположенным на территории самопровозглашенной республики.

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Алиса Реброва
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