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В ЛНР сообщили об украинских танках у линии соприкосновения в Донбассе

Народная милиция ЛНР сообщила о 22 танках ВСУ на подконтрольных Киеву территориях Донбасса

Фото: Ukrainian Armed Forces Press Service / Reuters

Вблизи линии соприкосновения в Донбассе размещены 22 танка Т-72 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщила Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

Как утверждают в ЛНР, украинские силовики продолжают размещать военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Киеву территории, несмотря на то, что это запрещено дополнительными мерами по соблюдению режима прекращения огня в Донбассе.

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Алиса Реброва
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