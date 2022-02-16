В ЛНР сообщили об украинских танках у линии соприкосновения в Донбассе
Народная милиция ЛНР сообщила о 22 танках ВСУ на подконтрольных Киеву территориях Донбасса
Вблизи линии соприкосновения в Донбассе размещены 22 танка Т-72 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщила Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).
Как утверждают в ЛНР, украинские силовики продолжают размещать военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Киеву территории, несмотря на то, что это запрещено дополнительными мерами по соблюдению режима прекращения огня в Донбассе.