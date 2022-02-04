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В ЛНР сообщили о доставке западного оружия на позиции ВСУ в Донбассе

Народная милиция ЛНР сообщила о прибытии на позиции ВСУ вооружений США и Великобритании

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Большая часть доставленных из США и Великобритании противотанковых ракетных комплексов Javelin, TOW и NLAW прибыли на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Об этом заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко. Его заявление опубликовано в Telegram-канале ведомства.

По словам Филипоненко, вооружение было доставлено на позиции в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения. Он также сообщил, что командование украинских вооруженных сил оперативно передислоцирует в зону конфликта личный состав, обученный применению западных противоракетных комплексов.

«Таким образом, подготовка ВСУ к наступлению на Донбассе перешла в завершающую фазу», — сказал представитель Народной милиции ЛНР.

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Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики в случае наступления в Донбассе будут использовать авиацию и забросят десант в тыл врага. Эти действия, по словам представителя Народной милиции самопровозглашенной республики, уже отрабатываются на полигоне.

При этом в Киеве отрицают наличие планов по наступлению. По словам министра обороны Алексея Резникова, речь идет только о политико-дипломатическом решении конфликта.

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Алиса Реброва
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