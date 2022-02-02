В ЛНР раскрыли планы Киева по наступлению в Донбассе

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко раскрыл планы Киева по наступлению в Донбассе. По его словам, украинские военные планируют использовать авиацию и забросить десант в тыл врага. Заявление Филипоненко опубликовал Telegram-канал ведомства.

По данным разведки Народной милиции ЛНР, в случае наступления в Донбассе украинская армия планирует забросить в тыл обороны самопровозглашенной республики тактический воздушный десант. Эти действия, утверждает Филипоненко, сейчас отрабатываются на полигоне в районе поселка Новоайдар с привлечением вертолетов МИ-8.

Он также заявил, что украинские силовики отрабатывают наступательные действия в городских условиях. Обеспечивать порядок в тылу во время наступления и задерживать дезертиров, по словам Филипоненко, будет Нацгвардия.

При этом, как подчеркнул представитель Народной милиции ЛНР, у Вооруженных сил Украины нет четкой уверенности в успехе наступательной операции: об этом свидетельствует факт эвакуации документов и имущества органов власти на подконтрольных Украине территориях в Донбассе.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал о том, что ЦРУ с 2015 года обучает специалистов по организации партизанского движения для Украины. По его словам, стажеры проходят обучение на американских военных базах.