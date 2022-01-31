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Глава ЛНР рассказал о способе остудить горячие головы на Украине

Глава ЛНР Пасечник: инициатива о поставках оружия из России может остудить горячие головы
Леонид Пасечник

Леонид Пасечник. Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что инициатива о поставках Донбассу оружия из России — символичный жест, который поможет отсудить горячие головы. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, это важная инициатива, за которую в ЛНР благодарны российским законодателям и политикам. Глава ЛНР отметил, что это не только жест, который показывает, что Россия не бросит республики Донбасса в трудную минуту, но в настоящее время предпринимает шаги, чтобы остудить горячие головы на Украине, которые грезят об «оружии победы» и каком-либо военном превосходстве.

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Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал призыв секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака поставить оружие самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР). «Мы являемся сторонниками безусловного выполнения минских договоренностей, которые сейчас как раз Украина саботирует», — сказал Лавров журналистам на просьбу прокомментировать заявление Турчака.

До этого Турчак заявил, что Россия должна поддержать ДНР и ЛНР, направив им отдельные виды вооружений «для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии».

Марина Совина
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