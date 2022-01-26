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Лавров прокомментировал призыв Турчака поставить оружие ДНР и ЛНР

Лавров о призыве поставить оружие ДНР и ЛНР: РФ является сторонником Минских соглашений

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал призыв секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака поставить оружие самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР), передает «Интерфакс».

«Мы являемся сторонниками безусловного выполнения минских договоренностей, которые сейчас как раз Украина саботирует», — сказал Лавров журналистам на просьбу прокомментировать заявление Турчака.

По словам главы МИД РФ, Москва рассчитывает, что Запад обеспечит выполнение Киевом минских договоренностей. «Прежде всего, в том, что касается особого статуса Донбасса. Исхожу из того, что это обязательство на Западе лежит и он должен обеспечить выполнение Киевом Минских соглашений. Тогда все вопросы отпадут. И я очень надеюсь, что так оно и будет», — добавил Лавров.

Ранее Турчак заявил, что Россия должна поддержать ДНР и ЛНР, направив им отдельные виды вооружений «для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии».

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Алевтина Запольская
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