Новым главным тренером сборной Португалии стал Жорже Жезуш

Стал известен новый главный тренер сборной Португалии. Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Португалии.

Новым главным тренером португальской команды стал Жорже Жезуш. На этом посту он заменил Роберто Мартинеса, который ушел из сборной 8 июля.

Под руководством Мартинеса португальцы вылетели в 1/8 финала чемпионата мира-2026, проиграв сборной Испании со счетом 0:1. Испанский специалист работал с командой с 2023 года. Вместе с ним португальцы выиграли Лигу наций — 2025, а также дошли до четвертьфинала Евро-2024.

В прошлом сезоне Жезуш работал с «Аль-Насром». За эту же команду выступает 41-летний португальский форвард Криштиану Роналду.