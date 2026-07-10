ЦБ резко повысил курс доллара в России

ЦБ установил официальный курс доллара в России на уровне 76,66 рубля

Руководство Центробанка (ЦБ) резко повысило официальный курс доллара в России. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Котировки американской валюты в субботу-понедельник, 11-13 июля, составят 76,66 рубля. Для сравнения, в пятницу, 10 июля, курс доллара находился на уровне 75,93 рубля. Таким образом, регулятор повысил котировки мировой резервной валюты в России на 73 копейки.

Несмотря на это, ряд экспертов продолжает считать нынешний курс рубля излишне крепким. Подобный расклад сил в валютной паре не приносит особой выгоды российской экономике, отмечал глава ВТБ Андрей Костин. При текущих котировках доллара, пояснял он, отечественные экспортеры недосчитываются части выручки, а федеральный бюджет — поступлений с продаж энергоресурсов. Последнее, подчеркивал Костин, особенно актуально с учетом стремительного роста дефицита госказны.

Более оптимальным вариантом руководитель финансовой организации называл коридор 90-100 рублей за доллар. Однако жесткая денежно-кредитная политика ЦБ, сетовал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, вряд ли позволит рублю сильно ослабеть к доллару в обозримом будущем.